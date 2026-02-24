Ричмонд
США перехватили в Индийском океане танкер Bertha

Американские военные сообщили о задержании судна, которое пыталось скрыться в зоне Индийском океане. По данным Вашингтона, корабль нарушил «карантин», введенный Дональдом Трампом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Американские вооруженные силы задержали судно Bertha, которое пыталось скрыться от санкций, введенных администрацией США. Корабль отследили и остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, об этом сообщает военное министерство США в социальной сети X.

По данным ведомства, Bertha стала третьим задержанным судном из группы нарушителей. Корабль действовал в нарушение режима санкционного карантина, установленного президентом Дональдом Трампом в Карибском бассейне, и попытался уйти от преследования.

Ранее о преследовании группы подсанкционных танкеров, совершивших массовый прорыв морской блокады Венесуэлы, писала The New York Times. 7 января в Северной Атлантике после многонедельной погони американцами был захвачен идущий под российским флагом танкер Marinera (ранее носивший название Bella 1).

