США перехватили в Индийском океане танкер Bertha

Американские вооруженные силы задержали судно Bertha, которое пыталось скрыться от санкций, введенных администрацией США. Корабль отследили и остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, об этом сообщает военное министерство США в социальной сети X.
По данным ведомства, Bertha стала третьим задержанным судном из группы нарушителей. Корабль действовал в нарушение режима санкционного карантина, установленного президентом Дональдом Трампом в Карибском бассейне, и попытался уйти от преследования.