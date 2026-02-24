Гульназ Асаева призналась, что думала о разводе с мужем

Популярная певица Гульназ Асаева вызвала беспокойство поклонников после того, как откровенно ответила на анонимные вопросы на личной страничке в соцсети. На вопрос, думала ли она о разводе с супругом Вильданом, артистка ответила утвердительно.
Звезда татарской и башкирской эстрады также дала совет тем, кто переживает кризис в отношениях. По ее мнению, стоит попробовать пожить отдельно, хотя сама она не считает себя советчиком в таких делах.
— Я не советчик в этих вопросах, уж поверьте мне. Попробуйте пожить отдельно, — написала певица.
Кроме того, Асаева призналась, что не хотела бы строить отношения с человеком, у которого уже есть ребенок от предыдущего брака. Также она сообщила, что пока они с мужем не планируют заводить второго ребенка.
Добавим, что совсем недавно, на День всех влюбленных пара опубликовала свежие совместные фото. На них супруги мило позируют, выглядят счастливыми и ничего не выдает кризис в отношениях.
