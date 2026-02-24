Озерова, Невского, Советский: где ещё в Калининграде оттепель унесла асфальт вместе со льдом

В Калининграде вместе с тающим снегом с улиц сходит и асфальт. О появившихся по всему городу глубоких ямах «Клопс» рассказали читатели.
Где-то дорожники оградили и обозначили знаками опасные участки, но нередко автомобилисты узнают о «сюрпризах» уже после удара по подвеске. Один из водителей сообщил о ловушке на мосту на улице Александра Невского.
«Огромная яма, нет знаков и нет ограждений. Итог — два пробитых колеса», — пожаловался читатель.
Ещё одна проблемная точка — улица Озерова. При въезде на мост образовалась яма на стыке. Как сообщают очевидцы, уже есть несколько пострадавших автомобилей. Работники расположенной рядом шиномонтажной мастерской сами обозначили опасное место — поставили рядом две покрышки.
На Советском проспекте трёхполосная дорога фактически превратилась в двухполосную. Перед перекрёстком с улицей Нарвской в сторону выезда из города образовался провал в районе люка. Там поставили ограждение, которое приходится объезжать.
Люки просели и на других участках Советского проспекта, в том числе на тротуарах. По словам горожан, часть провалов никак не огорожена.
В ближайшее время будет сформирована группа из специалистов мэрии и сотрудников ГАИ, которые обследуют улицы. Итогом этих проверок станет список дорог, которые нуждаются в ремонте.
В Калининграде начали латать ямы, как только снегопады встали на паузу. Оперативный ремонт проводили холодным асфальтом.