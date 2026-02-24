В ЦПКиО Волгограда привезут новых животных

В «Альпаково» в ЦПКиО Волгограда скоро сдача нового дома для новоселов. Еще один вольер для животных появился на территории парка, жить в нем будут овечки и пони, которые уже «собирают чемоданы». Заверят привезут в начале марта из питомника в Краснодарском крае.
Волгоградцы смогут пообщаться с ними уже в апреле — сначала животные посидят на карантине. В Альпаково едут две овечки с длинными ушами породы кайла, а также овцы валийской и породы керри хилл и три шетлендских пони разного окраса, рассказали в ЦПКиО. Говорят, что эти зверюшки очень преданные, любят людей и отличаются высоким интеллектом. Лошадки поселятся в отдельной конюшне.
Как и все, кто заселяются в деревню, проходят осмотр врача и сдают анализы, а потом потихоньку привыкают к новому дому и сотрудникам. Через месяц они уже будут готовы к новым знакомствам.