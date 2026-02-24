В Екатеринбурге может закрыться Музей советского детства из-за счетов по ЖКХ

В Екатеринбурге на грани закрытия оказался Музей советского детства. Причина кроется в больших счетах за коммунальные услуги. Об этом в своих социальных сетях рассказала директор музея Ирина Светоносова.
История музея началась весной 2025 года. Тогда Ирина Светоносова арендовала подвальное помещение у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Со слов директора музея, помещение было в ужасном состоянии.
— Это помещение с помощью моих друзей, коллег и бригады рабочих мы привели в порядок, теперь здесь чисто, светло и уютно. Да и аренда за 285 квадратных метров на сегодняшний день вполне приемлемая, — сообщила Ирина Светоносова.
Однако этой зимой директор музея начала получать огромные счета за коммунальные услуги. Попытавшись разобраться, все ли верно в подсчетах, выяснилось, что ошибки нет. Теперь Ирина Светоносова думает о закрытии музея, так как долги растут, а доходов нет.