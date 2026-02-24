В Беларуси мальчик, на лечении которого блогеры провернули аферу на 1,5 млн рублей, все-таки получил лекарство за $2,9 млн

Здесь мы подробнее писали о том, как 37-летняя блогер из Гродно с 17-летним сожителем провернула аферу на 1,5 миллиона рублей. Тогда в соцсетях* популярные блогеры организовали сбор денег на лечение тяжелобольного ребенка с раздачей подарков. На самом же деле из собранных 1,5 миллиона белорусских рублей фигуранты передали маме больного мальчика только 200 тысяч рублей. Еще 315 тысяч, по их словам, были потрачены на подарки для подписчиков. А все остальные деньги они тратили на свою роскошную жизнь.