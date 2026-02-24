В Беларуси мальчик, на лечении которого блогеры провернули аферу на 1,5 млн рублей, все-таки получил лекарство за $2,9 млн

Тяжелобольной школьник из Гродно Ваня Стеценко получил дорогостоящее лекарство после крупной мошеннической аферы блогеров. Хорошую новость мама мальчика сообщила на своей странице в соцсети*.
Мама Вани сказала, что мальчик получил долгожданный препарат «Элевидис» стоимостью 2,9 миллиона долларов. Сбор средств на лекарство закрыли 1 декабря 2025-го, в феврале ребенку ввели лекарство. Теперь маленького гродненца ждет реабилитация.
Напомним, о Ване Стеценко вся Беларусь узнала после нашумевшей истории с блогерами-аферистами. Тогда правоохранители задержали двух местных блогеров.
Здесь мы подробнее писали о том, как 37-летняя блогер из Гродно с 17-летним сожителем провернула аферу на 1,5 миллиона рублей. Тогда в соцсетях* популярные блогеры организовали сбор денег на лечение тяжелобольного ребенка с раздачей подарков. На самом же деле из собранных 1,5 миллиона белорусских рублей фигуранты передали маме больного мальчика только 200 тысяч рублей. Еще 315 тысяч, по их словам, были потрачены на подарки для подписчиков. А все остальные деньги они тратили на свою роскошную жизнь.
Инфлюенсеров ждет суд, им грозит до 12 лет заключения.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
Еще мы писали, как белорус увидел на счете $40 тысяч после видео в TikTok — вот что было дальше.
А другая белоруска потеряла 25 тысяч рублей, ожидая мужчину в гости.