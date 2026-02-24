Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз за год

Жителей Дона попросили не отказываться от прививок, они защищают от инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость коклюшем в Ростовской области по итогам 2025 года снизилась в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом, корью — в 25 раз. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Также в прошлом году в регионе фиксировались лишь единичные случаи краснухи и эпидемического паротита, а в течение десяти лет на Дону не было дифтерита и полиомиелита.

— Низкий уровень заболеваемости в первую очередь обусловлен поддержанием высокого уровня охвата прививками (более 95%), — говорится на сайте Роспотребнадзора.

При этом, отмечают в ведомстве, некоторые жители Дона отказываются делать прививки против опасных заболеваний (от дифтерии и столбняка до туберкулеза и пневмококковой инфекции), и это может привести к распространению болезней. Каждому человеку нужно прививаться, это необходимо для безопасности самого человека и окружающих его людей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.