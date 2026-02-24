Заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз за год

Заболеваемость коклюшем в Ростовской области по итогам 2025 года снизилась в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом, корью — в 25 раз. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Также в прошлом году в регионе фиксировались лишь единичные случаи краснухи и эпидемического паротита, а в течение десяти лет на Дону не было дифтерита и полиомиелита.
— Низкий уровень заболеваемости в первую очередь обусловлен поддержанием высокого уровня охвата прививками (более 95%), — говорится на сайте Роспотребнадзора.
При этом, отмечают в ведомстве, некоторые жители Дона отказываются делать прививки против опасных заболеваний (от дифтерии и столбняка до туберкулеза и пневмококковой инфекции), и это может привести к распространению болезней. Каждому человеку нужно прививаться, это необходимо для безопасности самого человека и окружающих его людей.
