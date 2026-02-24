Заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 25 раз за год

При этом, отмечают в ведомстве, некоторые жители Дона отказываются делать прививки против опасных заболеваний (от дифтерии и столбняка до туберкулеза и пневмококковой инфекции), и это может привести к распространению болезней. Каждому человеку нужно прививаться, это необходимо для безопасности самого человека и окружающих его людей.