Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 февраля 2026 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 25 февраля 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 289, 291-А; Молодогвардейцев, 54 — с 09.00 до 12.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольский пр., 122 — с 09.30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 306, 306-А, 308, 308-А, Б, 312; Пионерская, 18 — с 08.00 до 17.00.
— п. Градский прииск, ч/с: Шершневская, 32−65; Жаворонкова, 1. 5, 9, 11; Олонецкая, 1, 1-А, Б — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Ш. Руставели, 3, 5, 7, 9-А; Ю. Бульвар, 14 — с 08.30 до 19.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Дружбы, 5; Ш. Металлургов, 70-Б — с 08.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Воровского, 9 (п. 4−6), 13-А (п. 1−4), 13-Б (п. 1) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 179, 179-А; ч/с: Рыбокоптильная; Моховая — с 09.00 до 13.00.
— п. Чурилово, ч/с: Осенняя; Зимняя — с 13.00 до 15.00.
— Мамина, 3, 3-А; СНТ «Тракторосад-1»; СНТ «Тракторосад-2» — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— С. Кривой, 73, 75, 77; Энтузиастов, 12 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.