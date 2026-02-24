Ричмонд
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны

Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны и ОПК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц Минбороны, ОПК.

«Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим.