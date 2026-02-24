В Воронеже каток на Адмиралтейской площади закроет сезон с 1 марта

До конца рабочей недели каток функционирует в обычном режиме. Однако в финальные выходные сезона расписание сеансов будет изменено и приведено в соответствие с режимом работы выходного дня. Воронежцев ждут сеансы катания с раннего утра до позднего вечера с техническими перерывами на подготовку льда.