В Воронеже каток на Адмиралтейской площади закроет сезон с 1 марта

Любителей активного зимнего отдыха в Воронеже ждет последняя возможность покататься на коньках в центре города. Администрация катка на Адмиралтейской площади объявила о завершении сезона. Последний сеанс работы ледовой арены состоится 1 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале «Петровская набережная».
До конца рабочей недели каток функционирует в обычном режиме. Однако в финальные выходные сезона расписание сеансов будет изменено и приведено в соответствие с режимом работы выходного дня. Воронежцев ждут сеансы катания с раннего утра до позднего вечера с техническими перерывами на подготовку льда.
Отмечается, что минувшие выходные стали для катка рекордными по посещаемости: ледовую площадку посетили более 10,5 тысяч человек.