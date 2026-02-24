Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже каток на Адмиралтейской площади закроет сезон с 1 марта

До конца рабочей недели каток функционирует в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Любителей активного зимнего отдыха в Воронеже ждет последняя возможность покататься на коньках в центре города. Администрация катка на Адмиралтейской площади объявила о завершении сезона. Последний сеанс работы ледовой арены состоится 1 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале «Петровская набережная».

До конца рабочей недели каток функционирует в обычном режиме. Однако в финальные выходные сезона расписание сеансов будет изменено и приведено в соответствие с режимом работы выходного дня. Воронежцев ждут сеансы катания с раннего утра до позднего вечера с техническими перерывами на подготовку льда.

Отмечается, что минувшие выходные стали для катка рекордными по посещаемости: ледовую площадку посетили более 10,5 тысяч человек.