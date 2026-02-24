Путин призвал провести выборы в Госдуму в строгом соответствии с законом

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выборы в Государственную думу должны пройти в строгом соответствии с законом и отразить суверенную волю россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную думу, в другие органы власти. Важно, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом, отразили подлинную, суверенную волю народа России, чтобы было исключено любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию», — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.