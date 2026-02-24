МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии и ксенофобии.
Глава государства отметил, что актуальной задачей Федеральной службы безопасности остается борьба с экстремизмом.
«За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», — сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Он также подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ. Так, нужно и дальше беречь, развивать и защищать традиции, жестко реагировать на попытки подорвать и ослабить основы конституционного строя России.