Путин попросил ФСБ жестко пресекать проявления русофобии

Он также подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ. Так, нужно и дальше беречь, развивать и защищать традиции, жестко реагировать на попытки подорвать и ослабить основы конституционного строя России.