В Пятигорске разрабатывают программу для распознавания скрипта мошенников

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Ученые Пятигорского государственного университета (ПГУ) разрабатывают программу, которая распознает речь мошенника еще в начале атаки. Об этом сообщила проректор по стратегическому управлению развитием, инновационной проектной деятельностью, профессор кафедры креативно-инновационного управления и права Пятигорского государственного университета Екатерина Ефимова на круглом столе, посвященном финансовой грамотности и противодействию кибермошенничеству в СКФО, организованном РИЦ «ТАСС Кавказ» в Пятигорске.
«У нас есть лаборатория психолингвистического анализа, которая сегодня сосредоточилась на самом уязвимом звене, в моменте голосового контакта жертвы и злоумышленника. То есть в тот момент, когда происходит принятие этого рокового решения: перевести деньги, установить приложение, назвать код и так далее. Лаборатория разработала программный комплекс психолингвистического анализа дискурса в реальном времени», — сообщила Ефимова.
По ее словам, скрипт мошенников имеет уникальный отпечаток.
«Программа совершает не просто поиск по ключевым словам, то, что сегодня многие предлагают, потому что это уже не работает, и мошенники легко обходят это, наша система анализирует не что говорят, а как структурируется речь до оказания давления. В основе этого лежит научная гипотеза, которая подтверждена сегодня эмпирически. Мошеннический скрипт имеет уникальный лингвистический отпечаток, он всегда реализуется через две фазы: первая это подстройка, когда происходит использование псевдоофициальной лексики, то есть все делается для того, чтобы имитировать легитимный контакт. А вот вторая фаза, это уже атака, то есть это резкий переход к императивам, нагнетание срочности, лишение жертвы времени на рефлексию и особое эмоциональное давление», — добавила спикер.
По итогам работы лаборатория создаст инструмент, который сможет распознать манипуляцию.
«Мошенники эксплуатируют глубинные поведенческие наши паттерны, наше доверие к авторитету, страх человека — это один из ключевых эмоциональных триггеров, который вызывает все эти проблемы. Наша лаборатория создает инструмент, который распознает эту манипуляцию до того, как жертва совершит необратимое действие. Этот программный продукт позволяет чувство, что что-то идет не так в разговоре, перевести на конкретные математические модели и четко сказать, что сейчас вы разговариваете с мошенником», — рассказала Ефимова.
