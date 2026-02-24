В Пятигорске разрабатывают программу для распознавания скрипта мошенников

«Программа совершает не просто поиск по ключевым словам, то, что сегодня многие предлагают, потому что это уже не работает, и мошенники легко обходят это, наша система анализирует не что говорят, а как структурируется речь до оказания давления. В основе этого лежит научная гипотеза, которая подтверждена сегодня эмпирически. Мошеннический скрипт имеет уникальный лингвистический отпечаток, он всегда реализуется через две фазы: первая это подстройка, когда происходит использование псевдоофициальной лексики, то есть все делается для того, чтобы имитировать легитимный контакт. А вот вторая фаза, это уже атака, то есть это резкий переход к императивам, нагнетание срочности, лишение жертвы времени на рефлексию и особое эмоциональное давление», — добавила спикер.