В Ростове продажи новостроек за месяц снизились на 36%

Также отметили снижение числа сделок. Например, в декабре 2025 года покупатели оформили сделки на более чем 2,5 тысячи квартир, а в январе показатель снизился до 1,6 тысячи, то есть на 35%. Однако при сравнении результатов с январем прошлого года продажи в «квадратах», наоборот, выросли в 1,7 раза, а по количеству сделок — на 79%.