В Ростове продажи новостроек за месяц снизились на 36%

В январе 2026 года в Ростове-на-Дону продали 68,9 тысячи кв. метров строящегося жилья, и это на 36% меньше, чем в декабре 2025 года. Об этом со ссылкой на аналитическую систему сообщает портал Домостройдон.ру.
Также отметили снижение числа сделок. Например, в декабре 2025 года покупатели оформили сделки на более чем 2,5 тысячи квартир, а в январе показатель снизился до 1,6 тысячи, то есть на 35%. Однако при сравнении результатов с январем прошлого года продажи в «квадратах», наоборот, выросли в 1,7 раза, а по количеству сделок — на 79%.
Антилидером в январе 2026 года оказался Октябрьский район Ростова-на-Дону, там объем продаж упал до 18,4 тысячи квадратных метров, а количество сделок сократилось на 402. Снижение также зафиксировали в Первомайском, Кировском и Советском районах. Только Пролетарский район показал рост.
Увеличение показателей во всех районах зафиксировали лишь при сравнении в годовом выражении.
Еще один тренд — уменьшение средней площади приобретаемых квартир до 41,85 кв. метра. Для сравнения, год назад в новостройках покупали жилье площадью в среднем 44,9 «квадрата».
