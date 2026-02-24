УМПО завершило 2025 год с убытком в 14,3 миллиарда рублей

ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. Чистый убыток компании составил 14,3 миллиарда рублей, тогда как годом ранее предприятие получило чистую прибыль в размере 8,4 миллиарда. Выручка УМПО снизилась на 6,6 процента — до 121,7 миллиарда рублей против 130,3 миллиарда в 2024 году.
Сокращение затронуло все основные направления деятельности. Доходы от реализации новых двигателей уменьшились на два процента и составили 84,7 миллиарда рублей. Выручка от продажи запчастей, агрегатов и комплектующих упала на 11 процентов — до 28 миллиардов.
Наиболее значительное падение зафиксировано в сегменте ремонта двигателей: показатели снизились на 24 процента, с 9,2 до 7 миллиардов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.