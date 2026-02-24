СК устанавливает личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала в Москве

В Москве возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля произошел взрыв, унесший жизнь сотрудника Госавтоинспекции. Еще двое полицейских получили ранения. По информации СК, взрыв устроил мужчина, подошедший к сотрудникам ГАИ. Он также погиб. Президент России Владимир Путин предположил, что нападавшего завербовали, «всучили ему взрывчатку» и дистанционно привели ее в действие. По информации Shot, в деле есть украинский след.