В Нижегородской области снизилось число заболевших ОРВИ

18 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, это на две тысячи меньше, чем неделей ранее.
У пациентов в большинстве случаев во время обследований выявили грипп (67,8% случаев), а также риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавируы и микоплзма. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что две школы и пять детских садов полностью закрылись на карантин по ОРВИ в Нижегородской области.