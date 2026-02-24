В зоопарке Британии усыпили капибару и тапира, «чтобы спасти от одиночества»

Как сообщили представители зоопарка, девятилетняя капибара Джонсон и 20-летний тапир Эл в последние месяцы страдали от возрастных заболеваний, серьезно ухудшивших качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что решение об эвтаназии было принято из соображений гуманности, а также с учетом сильной привязанности животных друг к другу, чтобы ни одному из них не пришлось переживать потерю партнера и изоляцию.