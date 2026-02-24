Что такое веганский алкоголь?

В феврале 2026 года «Роскачество-Веган» выдало первый официальный сертификат, подтверждающий, что алкоголь соответствует веганским стандартам. Чем отличается этот продукт и сколько он будет стоить — читайте в справке aif.ru.
Какой алкоголь считается веганским?
Веганский алкоголь — это спиртные напитки, при производстве которых на всех этапах полностью исключены любые компоненты животного происхождения. Это касается не только очевидных ингредиентов (например, меда в настойках или молока в ликерах), но и технологических добавок, используемых при фильтрации и осветлении. Сертификация подтверждает, что продукция соответствует ГОСТ Р 71528−2024 — российскому стандарту, который является модифицированной версией международного ISO 23662:2021 и устанавливает строгие критерии для производства, исключая наличие примесей животного происхождения даже на молекулярном уровне.
Почему обычный алкоголь может быть невеганским?
Многие ошибочно полагают, что спирт и вино — это исключительно растительные продукты. Однако на пути от сырья до бутылки напиток может контактировать с веществами животного происхождения. Чаще всего проблема возникает в процессе фильтрации и осветления: производители стремятся сделать напиток кристально чистым и убрать неприятный осадок. В традиционном производстве для этого используются различные адсорбенты животного происхождения:
- Рыбий клей (осетровый), который получают из плавательных пузырей рыб. Часто используется для осветления вин и пива.
- Желатин — продукт переработки соединительной ткани животных. В пивоварении и виноделии его применяют для осветления после окончания брожения.
- Казеин (белок молока), который нужен для устранения горечи в винах.
- Яичный белок (альбумин) — его используют для осветления вин.
- Хитозан — вещество, которое часто получают из хитина панцирей ракообразных. Он применяется как высокоэффективный сорбент.
- Кроме того, проблема может крыться даже в упаковке, например, в использовании казеинового клея на этикетках или в таре.
Сколько стоит веганский алкоголь?
Один из ключевых вопросов для потребителя — стоимость. Информация из разных источников сходится во мнении, что веганский алкоголь, скорее всего, будет дороже обычного.
Причина удорожания проста: производителям приходится переходить на альтернативные, часто более дорогие способы очистки. Вместо желатина или рыбьего клея используются бентонит, современные керамические фильтры, уголь, серебро или кварц. Кроме того, в стоимость закладываются затраты на сам аудит, документирование цепочек поставок и позиционирование продукта в более премиальном сегменте. Эксперты предполагают, что наценка за значок «веган» может составить 20−30%.