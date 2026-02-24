Что такое веганский алкоголь?

Веганский алкоголь — это спиртные напитки, при производстве которых на всех этапах полностью исключены любые компоненты животного происхождения. Это касается не только очевидных ингредиентов (например, меда в настойках или молока в ликерах), но и технологических добавок, используемых при фильтрации и осветлении. Сертификация подтверждает, что продукция соответствует ГОСТ Р 71528−2024 — российскому стандарту, который является модифицированной версией международного ISO 23662:2021 и устанавливает строгие критерии для производства, исключая наличие примесей животного происхождения даже на молекулярном уровне.