РЭО: почти половина россиян сдают батарейки в специализированные пункты

Согласно результатам опроса, проведённого Российским экологическим оператором, 45% жителей страны сдают батарейки в специализированные пункты или используют контейнеры для раздельного сбора мусора.

Источник: Unsplash

Порядка 39% респондентов приносят опасные отходы в специальные боксы, стоящие в магазинах и офисах, а 6% выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора мусора, информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

При этом 38% участников исследования признались, что по-прежнему не разделяют бытовые отходы.

Лидерами по доле ответственных граждан стали Москва и Кировская область (по 70%), Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ, Ярославская область и Санкт-Петербург (63, 62 и 61% соответственно).