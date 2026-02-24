За выходные 15 водителей выехали на лед Байкала вне переправы

На Байкале усиливают контроль за безопасностью на воде и льду. Сотрудники Центра ГИМС контролируют соблюдение правил работы хивусов. За прошедшие выходные было составлено восемь протоколов, вынесено шесть постановлений за нарушения правил эксплуатации судов и управление без прав, ещё три постановления — в отношении судоводителей, не имевших при себе необходимых документов. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на лёд вне переправ.