За выходные 15 водителей выехали на лед Байкала вне переправы

На Байкале усиливают контроль за безопасностью на воде и льду. Сотрудники Центра ГИМС контролируют соблюдение правил работы хивусов. За прошедшие выходные было составлено восемь протоколов, вынесено шесть постановлений за нарушения правил эксплуатации судов и управление без прав, ещё три постановления — в отношении судоводителей, не имевших при себе необходимых документов. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на лёд вне переправ.
— Выявлено более 50 несанкционированных съездов на лёд: в этих местах установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги, часть съездов перекрыта, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.
Несмотря на очевидный риск провала под лёд, автомобили продолжают выезжать на акваторию озера. Нарушение режима деятельности в водоохранной зоне влечёт штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.