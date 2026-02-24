Ричмонд
За выходные 15 водителей выехали на лед Байкала вне переправы

На Байкале усиливают контроль за безопасностью на воде и льду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Байкале усиливают контроль за безопасностью на воде и льду. Сотрудники Центра ГИМС контролируют соблюдение правил работы хивусов. За прошедшие выходные было составлено восемь протоколов, вынесено шесть постановлений за нарушения правил эксплуатации судов и управление без прав, ещё три постановления — в отношении судоводителей, не имевших при себе необходимых документов. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на лёд вне переправ.

— Выявлено более 50 несанкционированных съездов на лёд: в этих местах установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги, часть съездов перекрыта, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья.

Несмотря на очевидный риск провала под лёд, автомобили продолжают выезжать на акваторию озера. Нарушение режима деятельности в водоохранной зоне влечёт штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей.