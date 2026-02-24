Раскрыта истинная связь между частыми простудами и иммунитетом

По словам Сухаревой, это утверждение является верным далеко не всегда. Дело в том, что зачастую череда простуд возникает просто из-за регулярного столкновения с различными вирусами. Так, ребенок может отправиться в садик, где другие дети постоянно разносят патогены, а потом вернуться с ними домой. Привела доктор и еще один пример: выпускник медицинского вуза устраивается на работу в поликлинику, где начинает ежедневно контактировать с больными пациентами.