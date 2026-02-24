Ричмонд
Дочь Даны Борисовой отпустили из психиатрической клиники

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полину ненадолго отпустили из психиатрической клиники, чтобы она приняла участие в съемках 25-го сезона «Новой Битвы экстрасенсов». Об этом сообщил «Газете.Ru» телеканал ТНТ.

Источник: Starface.ru

На кастинг, который покажут в первой серии, пришли заявки от людей разных возрастов. из Сирии, Франции, Швейцарии, Латвии, Грузии, Сербии, Италии.

Чтобы попасть в проект, экстрасенсы проходили три испытания: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». В новом сезоне году кресло «Мистера Х» заняла Полина, покинувшая ради съемок стены больницы на пару дней.

Однако то, что Полина услышала от эзотериков, ей не понравилось. Она не согласилась с версиями экстрасенсов относительно себя и разругалась с некоторыми из них прямо на съемках испытания, что могло повлиять на выбор участников нового сезона.

«Каждый раз, когда мы начинаем новый сезон “Битвы экстрасенсов”, происходит такой волшебный, наш любимый момент: мы смотрим на сотни людей, которые претендуют на участие, и никогда не знаем, кто кем окажется. То есть их внешность, мудрый взгляд, магические атрибуты или вид никак не влияют на то, какие на самом деле у них способности. Как у Дэвида Линча: “Совы не то, чем они кажутся”. Яркий образ может привлечь внимание, но не означает наличие способностей или дара», — рассказывает Мария Шайкевич, продюсер «Новой Битвы экстрасенсов».

Премьера 25-го сезона «Новой Битвы экстрасенсов» состоится на ТНТ 28 февраля.

