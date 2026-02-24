Дочь Даны Борисовой отпустили из психиатрической клиники

«Каждый раз, когда мы начинаем новый сезон “Битвы экстрасенсов”, происходит такой волшебный, наш любимый момент: мы смотрим на сотни людей, которые претендуют на участие, и никогда не знаем, кто кем окажется. То есть их внешность, мудрый взгляд, магические атрибуты или вид никак не влияют на то, какие на самом деле у них способности. Как у Дэвида Линча: “Совы не то, чем они кажутся”. Яркий образ может привлечь внимание, но не означает наличие способностей или дара», — рассказывает Мария Шайкевич, продюсер «Новой Битвы экстрасенсов».