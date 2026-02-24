В Уфе закроют парковку из-за открытия памятника архитектору

В мэрии Уфы предупредили о временном закрытии парковки на улице Первомайской. Так, с семи утра до четырех часов дня возле дома № 24 нельзя будет оставить машину. Ограничения связаны с церемонией открытия памятника архитектору Маргарите Куприяновой. Автомобилистов попросили заранее выбирать другие места для стоянки.