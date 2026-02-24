Ричмонд
В Уфе закроют парковку из-за открытия памятника архитектору

На Первомайской временно запретят оставлять машины с 7 утра до 16 часов.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Уфы предупредили о временном закрытии парковки на улице Первомайской. Так, с семи утра до четырех часов дня возле дома № 24 нельзя будет оставить машину. Ограничения связаны с церемонией открытия памятника архитектору Маргарите Куприяновой. Автомобилистов попросили заранее выбирать другие места для стоянки.

Ранее сообщалось, что этот памятник станет первым в мире монументом, посвященным женщине-архитектору. Автором проекта выступил заслуженный архитектор Башкирии Дмитрий Винкельман, а рабочую модель в масштабе представил заслуженный художник РФ Ханиф Хабибрахманов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.