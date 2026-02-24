Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого потоков»
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Песков: администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ
В Telegram большое количество потенциально опасного контента, но его администрация не хочет сотрудничать с властями РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в российских СМИ о том, что ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии террористической деятельности.
Орбан обвинил Киев в нефтяной блокаде, чтобы «свергнуть правительство»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти сознательно пытаются создать топливный дефицит в стране и повысить цены на бензин в предвыборный период.
СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве
Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.