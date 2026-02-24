Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 24 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 24 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин: имеются данные о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого потоков»

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой

Источник: Reuters

Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Песков: администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ

Источник: РИА "Новости"

В Telegram большое количество потенциально опасного контента, но его администрация не хочет сотрудничать с властями РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в российских СМИ о том, что ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии террористической деятельности.

Орбан обвинил Киев в нефтяной блокаде, чтобы «свергнуть правительство»

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти сознательно пытаются создать топливный дефицит в стране и повысить цены на бензин в предвыборный период.

СК установил личность устроившего взрыв возле автомобиля ГАИ в Москве

Источник: Reuters

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии, который 22 февраля выехал из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше