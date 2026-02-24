Главные новости к вечеру 24 февраля 2026 года

В Telegram большое количество потенциально опасного контента, но его администрация не хочет сотрудничать с властями РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в российских СМИ о том, что ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии террористической деятельности.