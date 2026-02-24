Завершат работу до апреля: Что известно о пяти судьях, которые ушли в отставку в Ростовской области

В Ростовской области в отставку ушли пять судей. Решение о прекращении их полномочий было утверждено на заседании квалификационной коллегии в минувшую пятницу, 20 февраля 2026 года.
Известно, что отставку согласовали для судей сразу нескольких судебных инстанций региона. Среди покинувших должность — представители Аксайского районного суда и Ростовского областного суда. Также в число ушедших в отставку вошел председатель Усть-Донецкого районного суда. Свои полномочия сложил и мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону, а также представитель Таганрогского городского суда.
Даты окончания полномочий у судей различаются: часть из них завершает работу в разные дни февраля, другие — в апреле.
Кроме того, квалификационная коллегия приняла решение отложить рассмотрение вопроса о прекращении отставки одного из судей Таганрогского городского суда. При этом стоит напомнить, что недавно в суды региона назначили сразу нескольких новых сотрудников: двух судей, а также председателя и заместителя председателя.
