Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершат работу до апреля: Что известно о пяти судьях, которые ушли в отставку в Ростовской области

Пятеро судей в Ростовской области уйдут в отставку до апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в отставку ушли пять судей. Решение о прекращении их полномочий было утверждено на заседании квалификационной коллегии в минувшую пятницу, 20 февраля 2026 года.

Известно, что отставку согласовали для судей сразу нескольких судебных инстанций региона. Среди покинувших должность — представители Аксайского районного суда и Ростовского областного суда. Также в число ушедших в отставку вошел председатель Усть-Донецкого районного суда. Свои полномочия сложил и мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону, а также представитель Таганрогского городского суда.

Даты окончания полномочий у судей различаются: часть из них завершает работу в разные дни февраля, другие — в апреле.

Кроме того, квалификационная коллегия приняла решение отложить рассмотрение вопроса о прекращении отставки одного из судей Таганрогского городского суда. При этом стоит напомнить, что недавно в суды региона назначили сразу нескольких новых сотрудников: двух судей, а также председателя и заместителя председателя.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.