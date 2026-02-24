В Ростове учредили новые знаки отличия и памятные награды

На заседании городской думы Ростова-на-Дону были учреждены новые знаки отличия и памятные награды. Об этом стало известно сегодня, 24 февраля.
В связи с объявлением в городе Года Андрея Байкова и для признания достижений в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности ввели две награды: памятный знак «195 лет Байкову Андрею Матвеевичу» и медаль «Медаль имени Байкова А. М.».
— Учреждая памятный знак и медаль, мы создвем ориентир для современников, чтобы имя человека, изменившего облик нашего города, стало символом профессиональных и общественных заслуг, — сказала председатель городской думы Лидия Новосельцева.
Для признания заслуг матерей учредили знак отличия «Мать героя». Наградой планируют отмечать ростовчанок, которые воспитывают или воспитали детей, совершивших героический подвиг при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества.
— В судьбе каждого человека, способного на поступок, есть тот, кто первым научил отличать добро от зла и не проходить мимо чужой беды. Знак "Мать героя — признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество, — прокомментировала Лидия Новосельцева.
