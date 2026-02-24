Вниманию молдавских отдыхающих: Египет повышает стоимость туристической визы с 1 марта, но есть вариант бесплатного въезда в страну

С 1 марта 2026 года Египет повышает стоимость туристической визы с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает издание Cairo 24. Новая цена будет применяться к туристам, прибывающим через аэропорты Каира и Хургады.
Местная пресса пишет, что повышение сбора направлено на улучшение качества услуг для путешественников и повышение конкурентоспособности египетского туристического направления.
При этом в аэропорту Шарм-эш-Шейх (а также при въезде через Таба или Нувейбу) можно получить бесплатный «синайский штамп».
Условия:
— срок пребывания до 15 дней;
— разрешено находиться только на территории Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба);
— вы не выезжаете в Каир, Луксор, Хургаду и другие регионы Египта.
