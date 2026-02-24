Ричмонд
Вниманию молдавских отдыхающих: Египет повышает стоимость туристической визы с 1 марта, но есть вариант бесплатного въезда в страну

Местная пресса пишет, что повышение сбора направлено на улучшение качества услуг для путешественников.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года Египет повышает стоимость туристической визы с 25 до 30 долларов. Об этом сообщает издание Cairo 24. Новая цена будет применяться к туристам, прибывающим через аэропорты Каира и Хургады.

Местная пресса пишет, что повышение сбора направлено на улучшение качества услуг для путешественников и повышение конкурентоспособности египетского туристического направления.

При этом в аэропорту Шарм-эш-Шейх (а также при въезде через Таба или Нувейбу) можно получить бесплатный «синайский штамп».

Условия:

— срок пребывания до 15 дней;

— разрешено находиться только на территории Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба);

— вы не выезжаете в Каир, Луксор, Хургаду и другие регионы Египта.

