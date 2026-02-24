И стоит ли вовсе говорить о деньгах с партнером

Вообще это поразительно. Вроде бы все уверовали, что обсуждать надо все-все «словами через рот». Но как дойдет до денег — «ой, все». Мужчины скрывают зарплату — боятся меркантильных хищниц. Женщины врут, что живут в съемных, а не собственных квартирах — а то вдруг альфонс. Всегда было интересно, как это работает. Стоит джентльмену назвать какие-нибудь цифры, его счета тут же обнуляются? Подруга тут же присваивает заработанное непосильным трудом и спускает в бутиках и салонах красоты? Или если я честно скажу мужчине, что купила квартиру сама, он завтра ко мне с чемоданами, что ли, нагрянет? А то и вовсе я, будто загипнотизированная, тут же все продам и подарю деньги любимому на бизнес? Фантастика.