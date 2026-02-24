Юрист сказал, с какой цифры промилле в Беларуси начинается алкогольное опьянение

Состояние опьянения фиксируют с помощью продувания сертифицированного прибора или во время химико-токсикологического исследования крови. На практике чаще всего применяются алкотестеры. При этом у приборов может быть погрешность, а вот лабораторное исследование крови проводят на более точном оборудовании, но и оно имеет допустимую погрешность.