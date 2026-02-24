Россияне снимут фильм о белорусских зубрах в Башкортостане

Изучив возможности экосистем Башкортостана и проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, ученые пришли к выводу, что в наши дни зубры смогут обитать на территории Южного Урала. После этого некоторое число особей завезли из Беларуси. Теперь стадо зубров живет в Мурадымовском ущелье. У них уже родилось потомство.