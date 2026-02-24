Россияне снимут фильм о белорусских зубрах в Башкортостане

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Научно-популярный фильм о беловежских зубрах, которых перевезли в Россию, будет создан в Башкортостане, сообщила завлабораторией молекулярной генетики и селекции животных Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФГБНУ УФИЦ РАН, доктор биологических наук Татьяна Седых во время телемоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Все началось с того, что несколько лет назад глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к ученым с вопросом о том, реально ли воссоздать популяцию зубра в этом российском регионе.
«Мы начали изучать этот вопрос и выяснили, что много-много лет назад зубр обитал в Республике Башкортостан… Его было очень много на самом деле. Пока археологи не выяснили причины исчезновения зубра на Южном Урале», — рассказала Татьяна Седых.
Изучив возможности экосистем Башкортостана и проконсультировавшись с коллегами из Беловежской пущи, ученые пришли к выводу, что в наши дни зубры смогут обитать на территории Южного Урала. После этого некоторое число особей завезли из Беларуси. Теперь стадо зубров живет в Мурадымовском ущелье. У них уже родилось потомство.
Фильм об этих животных снимут, благодаря Башкирскому региональному отделению Русского географического общества.
Кроме того, башкирская сторона решила снять и документальный фильм о Великой Отечественной войне. В нем будет отражена судьба выходцев из Башкортостана, которые сражали с гитлеровцами в Беларуси.