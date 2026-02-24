В Омской области проводили в последний путь рядового из Знаменского района

Мужчина погиб 16 июня 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Виталий Яроцкий, 1976 года рождения, с 25 мая 2025 года проходил военную службу по контракту в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. На момент гибели он занимал должность номера расчета мотострелкового отделения. Военнослужащий проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга.