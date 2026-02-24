Ричмонд
В Омской области проводили в последний путь рядового из Знаменского района

Виталий Яроцкий погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Знаменском районе проводили в последний путь погибшего при исполнении воинского долга земляка. Траурный митинг в память о гвардии рядовом Виталии Яроцком прошел у мемориала павшим воинам в райцентре.

Мужчина погиб 16 июня 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Виталий Яроцкий, 1976 года рождения, с 25 мая 2025 года проходил военную службу по контракту в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. На момент гибели он занимал должность номера расчета мотострелкового отделения. Военнослужащий проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего солдата.