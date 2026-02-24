Психолог из Башкирии рассказала, как отличить буллинг у мальчиков и девочек

Халфина подчеркнула, что главное условие борьбы с травлей — не замалчивать проблему. Агрессору страшнее всего быть обнаруженным. Если ребенок не рассказывает родителям о том, что происходит в школе, это должно стать поводом задуматься о доверии в семье. Нельзя ждать, что ситуация разрешится сама, или пытаться воспитывать в ребенке «характер».