Психолог из Башкирии рассказала, как отличить буллинг у мальчиков и девочек

Медицинский психолог Республиканского медико-генетического центра минздрава Башкирии Регина Халфина в интервью программе «Честно говоря» рассказала о различиях в проявлении школьной травли у мальчиков и девочек. По словам специалиста, буллинг среди учеников обоих полов встречается примерно одинаково часто, но формы его отличаются. Мальчики чаще прибегают к физической силе, тогда как девочки используют психологическое давление и манипуляции.
В основе агрессивного поведения, как пояснила психолог, нередко лежат внутренние проблемы самих обидчиков: неуверенность в себе и искаженная самооценка. Такие дети самоутверждаются за счет унижения других.
Халфина подчеркнула, что главное условие борьбы с травлей — не замалчивать проблему. Агрессору страшнее всего быть обнаруженным. Если ребенок не рассказывает родителям о том, что происходит в школе, это должно стать поводом задуматься о доверии в семье. Нельзя ждать, что ситуация разрешится сама, или пытаться воспитывать в ребенке «характер».
При выявлении признаков буллинга специалист советует действовать по установленному порядку: сначала обратиться к классному руководителю или учителю, затем подключить школьную комиссию. Если реакции нет, нужно привлекать другие органы.
