Как связаны ферритин и гемоглобин?

Плохое самочувствие при нормальном гемоглобине, но низком ферритине объясняется просто: железо нужно не только для крови. Оно необходимо для работы щитовидной железы, для синтеза многих ферментов, для здоровья кожи, ногтей и волос. Когда организм чувствует дефицит, он в первую очередь забирает все ресурсы на жизненно важные функции — производство гемоглобина и работу сердца, «отключая» питание для волос и кожи. Поэтому ферритин — это маркер не только запасов крови, но и общего качества жизни.