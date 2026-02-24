Как связаны ферритин и гемоглобин?

При подозрении на анемию или хроническую усталость врачи в первую очередь проверяют гемоглобин. Однако этот показатель отражает лишь текущую транспортировку кислорода, но не говорит о запасах железа в организме. Именно ферритин демонстрирует, есть ли у тела ресурс для поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.
Что такое гемоглобин и за что он отвечает?
Если представить организм человека как огромный мегаполис, то гемоглобин — это курьерская служба доставки. Этот сложный белок, содержащийся в красных кровяных тельцах (эритроцитах), выполняет жизненно важную функцию: он захватывает кислород в легких и развозит его по клеткам, тканям и органам. Обратно он забирает углекислый газ, чтобы вывести его из организма.
Когда уровень гемоглобина падает, курьеров становится мало, и город начинает задыхаться. Отсюда и симптомы: слабость, одышка, «мушки» перед глазами. Проще говоря, гемоглобин — это показатель того, насколько хорошо прямо сейчас ваши органы снабжаются кислородом.
Что такое ферритин и какая у него роль?
Ферритин — это белок, который отвечает за хранение запасов железа. Представьте себе стратегический склад, куда свозится железо про запас. Если организму не хватает этого ресурса с едой, или, если случилась кровопотеря, он открывает этот склад и берет недостающее.
Также ферритин — показатель острой фазы. Это значит, что его уровень может резко подскочить, если в организме есть воспаление. Организм в этом случае блокирует выдачу железа со склада, чтобы оно не досталось бактериям-захватчикам. Поэтому высокий ферритин — это не всегда хорошо, а низкий — это сигнал SOS о том, что стратегические резервы истощены.
Как именно связаны ферритин и гемоглобин?
Ферритин — это стратегический запас для производства гемоглобина. Чтобы работа конвейера (создание гемоглобина) не останавливалась ни на минуту, нужно постоянное поступление сырья — железа. Часть железа мы получаем с едой (это текущие поставки), а если их не хватает, завод открывает склад (ферритин) и берет сырье оттуда. Проблема возникает тогда, когда склад пустеет.
Это состояние называется латентным (скрытым) железодефицитом. Человек может чувствовать сухость кожи, выпадение волос, слабость, но анализ крови на гемоглобин будет «в пределах нормы». И только когда склад опустеет полностью, конвейер встанет — начнет падать и гемоглобин, и врачи увидят уже полноценную железодефицитную анемию.
Почему гемоглобин может быть в норме, а самочувствие — плохим?
Плохое самочувствие при нормальном гемоглобине, но низком ферритине объясняется просто: железо нужно не только для крови. Оно необходимо для работы щитовидной железы, для синтеза многих ферментов, для здоровья кожи, ногтей и волос. Когда организм чувствует дефицит, он в первую очередь забирает все ресурсы на жизненно важные функции — производство гемоглобина и работу сердца, «отключая» питание для волос и кожи. Поэтому ферритин — это маркер не только запасов крови, но и общего качества жизни.