Два бетонных козырька подъездов жилого дома рухнули в один день в Молодечно

После произошедшего жильцы дозвонились в ЖРЭУ. К девяти утра приехали коммунальщики, разбили упавшую бетонную плиту и вывезли куски на тележке. Потом рабочие отбили лед и убрали снег с козырьков двух других подъездов, заверив жильцов в их замене весной. Новый же козырек вместо обрушившегося пообещали установить в тот же день.