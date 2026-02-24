Два бетонных козырька подъездов жилого дома рухнули в один день в Молодечно

В Молодечно за один день рухнули два подъездных козырька, пишет kraj.by.
Так, в райцентре на улице Мовчанского 24 февраля примерно в 06.45 обрушился бетонный козырек первого подъезда двухэтажного дома № 14 с тремя подъездами.
После произошедшего жильцы дозвонились в ЖРЭУ. К девяти утра приехали коммунальщики, разбили упавшую бетонную плиту и вывезли куски на тележке. Потом рабочие отбили лед и убрали снег с козырьков двух других подъездов, заверив жильцов в их замене весной. Новый же козырек вместо обрушившегося пообещали установить в тот же день.
Но в течение пары часов рухнул козырек третьего подъезда, уже после того, как коммунальщики его укрепили. Жильцы дома снова обратились в коммунальную службу.
