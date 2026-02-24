Ричмонд
Два бетонных козырька подъездов жилого дома рухнули в один день в Молодечно

В Беларуси в конце февраля происходят обрушения подъездных козырьков.

Источник: Комсомольская правда

В Молодечно за один день рухнули два подъездных козырька, пишет kraj.by.

Так, в райцентре на улице Мовчанского 24 февраля примерно в 06.45 обрушился бетонный козырек первого подъезда двухэтажного дома № 14 с тремя подъездами.

После произошедшего жильцы дозвонились в ЖРЭУ. К девяти утра приехали коммунальщики, разбили упавшую бетонную плиту и вывезли куски на тележке. Потом рабочие отбили лед и убрали снег с козырьков двух других подъездов, заверив жильцов в их замене весной. Новый же козырек вместо обрушившегося пообещали установить в тот же день.

Но в течение пары часов рухнул козырек третьего подъезда, уже после того, как коммунальщики его укрепили. Жильцы дома снова обратились в коммунальную службу.

К слову, ранее ЖКХ сказало про 30 опасных зон в Минске после падения снега с крыши Dana Moll. А ранее СК сообщал, что девушка, на которую упала глыба снега с крыши Dana Mall, все еще в больнице.

