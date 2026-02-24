Омским выпускникам рассказали о лайфхаках при подготовке к ЕГЭ

Миф о том, что высокие баллы на ЕГЭ невозможны без дорогих репетиторов, развенчивают реальные истории выпускников из Омска и Омской области. По данным Рособрнадзора, каждый год десятки школьников региона сдают экзамены на 80 и более баллов, готовясь исключительно своими силами, и успешно поступают на бюджетные места в ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ и другие вузы Сибири.
Ключ к успеху — не финансовые вложения, а выстроенная система подготовки. Первый шаг — диагностика текущего уровня: выпускникам рекомендуется решить демонстрационную версию ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений. Анализ результатов позволяет выявить слабые темы и расставить приоритеты в работе.
Следующий этап — составление персонального плана подготовки с распределением времени на изучение каждой темы. Эксперты советуют выделять не менее двух часов в будние дни и четырех часов в выходные, фиксируя четкие сроки для освоения каждого блока материала. Регулярная практика с использованием открытого банка заданий ФИПИ и имитация экзаменационного процесса с хронометражем времени формируют навык работы в условиях, приближенных к реальному испытанию.
Особое внимание следует уделить анализу ошибок. Ведение «журнала ошибок», где фиксируются типичные просчеты и их причины, помогает избежать повторения одних и тех же недочетов. Перерешивание сложных заданий через одну-две недели закрепляет правильные алгоритмы решения.
Педагоги омских школ отмечают, что самостоятельная подготовка развивает не только предметные знания, но и ценные качества — самодисциплину, умение планировать время и работать с информацией. Эти навыки впоследствии становятся важным преимуществом при обучении в вузе. Демоверсии, спецификации, открытый банк заданий и методические материалы размещены на официальном сайте ФИПИ.
