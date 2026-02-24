Омским выпускникам рассказали о лайфхаках при подготовке к ЕГЭ

Миф о том, что высокие баллы на ЕГЭ невозможны без дорогих репетиторов, развенчивают реальные истории выпускников из Омска и Омской области. По данным Рособрнадзора, каждый год десятки школьников региона сдают экзамены на 80 и более баллов, готовясь исключительно своими силами, и успешно поступают на бюджетные места в ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ и другие вузы Сибири.