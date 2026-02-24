Ростовская область поднялась в рейтинге регионов страны по качеству жизни

Ростовская область поднялась в рейтинге регионов России по качеству жизни. Обновленную информацию публикует агентство РИА Новости.
Судя по таблице, по итогам 2025 года регион занял шестую строку списка с рейтинговым баллом в 71,035. Годом ранее позиция была на строку ниже, а итоговый балл составлял 68,307.
В новом списке Ростовская область оказалась между Республикой Татарстан и Ленинградской областью, которая, к слову, в прошлом году занимала шестую строку. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Добавим, качество жизни в территориях оценили на 66 индикаторам на основе более 100 показателей. В частности, обращали внимание на уровни доходов, занятости и образования населения, а также на состояние рынка труда, жилищные условия и экологическию ситуацию. Использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ, МВД и другие открытые источники.
