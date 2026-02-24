Омский педиатр дала советы по укреплению иммунитета весной

Весной иммунитет детей особенно уязвим из-за накопленного за зиму дефицита витаминов, снижения интенсивности солнечного света и изменения рациона. Однако укрепить защитные силы организма можно без дорогих препаратов — ключевую роль играет правильно выстроенный режим дня. Об этом рассказала педиатр Марьяновской центральной районной больницы Омской области Галина Яганова.
По словам специалиста, один из самых эффективных, но часто игнорируемых факторов — время отхода ко сну. Укладывание ребенка до 22 часов не является капризом, а представляет собой физиологическую необходимость: именно в ранние ночные часы вырабатывается мелатонин, гормон, регулирующий иммунные процессы. Нарушение этого ритма ослабляет способность организма противостоять инфекциям.
Для естественного восполнения витамина D врач рекомендует 15−20 минут пребывания на солнце 3−4 раза в неделю с открытыми руками и лицом. Активность на свежем воздухе в течение 1−2 часов ежедневно стимулирует лимфоток — естественный механизм «промывания» тканей от токсинов и патогенов.
В период цветения растений важно минимизировать контакт с аллергенами: проветривать помещения рано утром или после дождя, использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, после прогулок промывать нос морской водой и менять одежду. Постельное белье следует стирать при температуре 60 градусов для уничтожения клещей домашней пыли.
Галина Яганова подчеркивает: самостоятельное назначение витаминов или антигистаминных препаратов недопустимо. Подбор дозировки и схемы приема возможен только после консультации с врачом с учетом возраста ребенка, анамнеза и результатов анализов. К настороженности должны побудить частые заболевания (более 6−8 раз в год), хроническая усталость, бледность и потеря аппетита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омским выпускникам рассказали о лайфхаках при подготовке к ЕГЭ.