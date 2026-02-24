Омский педиатр дала советы по укреплению иммунитета весной

По словам специалиста, один из самых эффективных, но часто игнорируемых факторов — время отхода ко сну. Укладывание ребенка до 22 часов не является капризом, а представляет собой физиологическую необходимость: именно в ранние ночные часы вырабатывается мелатонин, гормон, регулирующий иммунные процессы. Нарушение этого ритма ослабляет способность организма противостоять инфекциям.