В Пролетарском районе Ростова без тепла остались 16 жилых домов

В Донской столице из-за дефекта на коммуникациях в домах ростовчан приостановлено теплоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова 16 жилых домов временно остались без тепла. Об этом сообщила в телеграм-канале министр ЖКХ и энергетики Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной приостановки теплоснабжения стал дефект на теплотрассе по улице Вересаева, 104. Временные трудности коснутся домов на проспекте 40-летия Победы № 3; 7; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 27а; 27б; 37 г; 37д; 37/1; 37/2; 37/3; 37/4; 37/5; 37/9.

Ремонтные работы планируется завершить до конца суток, 24 февраля. Ответственность за устранение дефекта несет предприятие «Теплокоммунэнерго».

Напомним, ранее из-за дефекта теплотрассы в переулке Халтуринском остались без тепла около 20 домов в центре Ростова. Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 24 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

