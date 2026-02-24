Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Венесуэлы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские власти по состоянию на 24 февраля контролируют внутреннюю ситуацию в стране, обеспечивают общественный порядок. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране. Обеспечивается общественный порядок», — подчеркнула дипломат.

МИД РФ отменил рекомендацию гражданам России воздержаться от посещения Венесуэлы, добавила Захарова.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше