Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на такси в Москве выросли почти вдвое из-за снегопада

РИА Новости: стоимость такси в Москве из-за снегопада выросла почти в 2 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Стоимость такси в отдельных районах Москвы на фоне снегопада выросла почти вдвое, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, к вечеру вторника поездка от метро «Парк Культуры» до «Юго-Западной» обойдется в 1,8 раза дороже, чем обычно в это время в будний день — почти 1,8 тысячи рублей.

Доехать от Красногорска до Одинцово стоит в 2,3 раза дороже — около 2,8 тысячи рублей.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.