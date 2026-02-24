Цены на такси в Москве выросли почти вдвое из-за снегопада

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Стоимость такси в отдельных районах Москвы на фоне снегопада выросла почти вдвое, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, к вечеру вторника поездка от метро «Парк Культуры» до «Юго-Западной» обойдется в 1,8 раза дороже, чем обычно в это время в будний день — почти 1,8 тысячи рублей.
Доехать от Красногорска до Одинцово стоит в 2,3 раза дороже — около 2,8 тысячи рублей.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал РИА Новости, что снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду.