Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госдума планирует в марте рассмотреть законопроект о введении штрафов до 10 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в регионах, где это запрещено, сообщил РИА Новости источник.
«В марте планируется рассмотреть в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушения правил майнинга цифровой валюты», — сказал собеседник агентства.
Согласно законопроекту, нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях субъектов РФ, в отношении которых установлен такой запрет, предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения может повлечь штраф в размере до 10 миллионов рублей.
Осуществление майнинга цифровой валюты с превышением лимита энергопотребления, установленного правительством РФ, без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения, может грозить штраф в размере до 1,5 миллионов рублей.
Осуществление майнинга без права на осуществление такой деятельности предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей.
Инициативой также предлагается установить штрафы для операторов майнинговой инфраструктуры. Так, за предоставление инфраструктуры ИП и юридическим лицам, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг, предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей, а в случае повторного совершения правонарушения — до 5 миллионов рублей.