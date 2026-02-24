Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг

Согласно законопроекту, нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях субъектов РФ, в отношении которых установлен такой запрет, предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения может повлечь штраф в размере до 10 миллионов рублей.