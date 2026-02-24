Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучше

Как сообщало V102.RU, 16 февраля юная волгоградка оказалась в ледяной воде под мостом через Волгу. Пострадавшую, находившуюся без сознания, на спасательной лодке доставили к берегу, где она была экстренно доставлена в больницу. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, но медики отчаянно боролись за ее жизнь.