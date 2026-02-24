Ричмонд
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучше

17-летняя волгоградка, которая чудом выжила после падения с моста через Волгу, продолжает лечение в отделении сочетанной травмы больницы № 25.

Источник: v102.ru

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 19 февраля врачи сообщили о переводе девушки из реанимации в отделение сочетанной травмы, при этом ее состояние оставалось тяжелым.

Как сообщало V102.RU, 16 февраля юная волгоградка оказалась в ледяной воде под мостом через Волгу. Пострадавшую, находившуюся без сознания, на спасательной лодке доставили к берегу, где она была экстренно доставлена в больницу. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, но медики отчаянно боролись за ее жизнь.