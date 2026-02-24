Ричмонд
Дело экс министра финансов Ростовской области передали в суд

Бывший глава донского минфина предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Дона Лилии Федотовой поступило в Кировский районный суд Ростова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, главу донского минфина задержали 3 февраля 2025 года, тогда же стало известно о проведенных обысках. В отношении Лилии Федотовой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

По версии следователей, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 миллиарда рублей.

