Директора УК в Семилуках оштрафовали за снег и гололед во дворах

Нарушения были выявлены в ходе проверки дворов сразу по нескольким адресам: на улицах Телегина, 8, Железнодорожная, 30, 8 Марта, 1 и 9 Января, 28. Инспекторы зафиксировали наличие снега и гололеда, что является нарушением правил содержания общего имущества многоквартирных домов.