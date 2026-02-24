Директора УК в Семилуках оштрафовали за снег и гололед во дворах

Руководителя управляющей компании «Семилуки 36» привлекли к административной ответственности за плохую уборку придомовых территорий. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Воронежской области.
Нарушения были выявлены в ходе проверки дворов сразу по нескольким адресам: на улицах Телегина, 8, Железнодорожная, 30, 8 Марта, 1 и 9 Января, 28. Инспекторы зафиксировали наличие снега и гололеда, что является нарушением правил содержания общего имущества многоквартирных домов.
В отношении директора УК составили протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению домами с нарушением лицензионных требований). Должностному лицу назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.