Можно ли обжаловать штраф с камеры, если нет фото нарушения или даты?

Получить уведомление о штрафе — ситуация неприятная, но вдвойне обидно, когда оно оформлено с нарушениями. Закон требует, чтобы в постановлении были четко указаны дата, место события и приложено фото, подтверждающее вину. Если этих данных нет, водитель смело может оспорить предписание. Как действовать в таком случае и куда обращаться, чтобы отстоять свои права, напомнили эксперты правительственного портала «Объясняем.рф».