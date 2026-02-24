Ростовские врачи избавили пятилетнюю девочку от эпилепсии. Об этом говорится на сайте ОДКБ.
Родители заподозрили неладное, когда дочь стала замирать на время и не реагировать на происходящее вокруг. Поскольку такие эпизоды участились, педиатр направил ребенка к неврологу. Специалист назначил девочке 12-часовой ЭЭГ-видеомониторинг во время сна и бодрствования. Его выполнили в Областной детской клинической больнице.
Во время бодрствования на видео- и ЭЭГ-записи были зафиксированы эпилептические приступы продолжительностью 8−12 секунд, которые не заметила даже мама, находившаяся рядом с ребенком. Медики поставили девочке диагноз — детская абсансная эпилепсия. После этого они подобрали лечение, которое помогло пациентке избавиться от невидимых приступов.
