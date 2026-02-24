Научные фонды РФ и Белоруссии объявили о старте международного конкурса грантов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ) объявили о начале нового международного конкурса грантов, в рамках которого РНФ и БРФФИ поддержат ведущие совместные российско-белорусские научные коллективы в 2027—2029 годах. Об этом сообщила пресс-служба РНФ.
«В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и белорусского научного коллектива. Размер одного гранта фонда составит от 3 до 6 млн рублей ежегодно, а результаты конкурса будут подведены до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, этот международный конкурс будет проводиться по девяти ключевым номинациям. В их число входят математика и информатика, физика и науки о космосе, химия и науки о материалах, биология, фундаментальные исследованиями для медицины, сельскохозяйственные науки, науки о земле, гуманитарные и социальные науки, а также инженерные науки.
Приоритет при выборе победителей будет уделяться тем научным коллективам, которые будут развивать наиболее актуальные и важные технологии и отрасли науки. В их числе — разработки в области ИИ, фармацевтическая химия, молекулярная генетика, новые методы хранения энергии, нанотехнологии, лазерная и ядерная физика, точное земледелие и различные социальные и гуманитарные проекты, связанные с развитием общества и человека.