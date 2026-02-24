В Ростове за 2025 год преступность снизилась на 12 процентов

В Ростове за 2025 год общее количество преступлений снизилось на 12 процентов, а тяжких и особо тяжких на 8,1 процента. Такую статистику привел начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону полковник полиции Александр Козырев на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.