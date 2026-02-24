В Ростове за 2025 год преступность снизилась на 12 процентов

В Ростове за 2025 год общее количество преступлений снизилось на 12 процентов, а тяжких и особо тяжких на 8,1 процента. Такую статистику привел начальник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону полковник полиции Александр Козырев на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.
Значительно снизилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и краж, в том числе из квартир и домовладений. Кроме того, стараниями участковых уполномоченных на 11 процентов сократилось число криминальных эпизодов в семейно-бытовых отношениях.
Всего на территории города было раскрыто свыше 5,5 тысяч преступлений, причем остаток нераскрытых сократился на 22 процента.
