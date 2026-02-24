Россиянам рассказали, нужны ли солнцезащитные очки зимой

Многие ошибочно полагают, что солнечные очки — это исключительно летний аксессуар, однако зимой они нужны не меньше, а порой даже больше. Зимнее солнце коварно: оно не греет, но его лучи, отражаясь от снега, могут нанести серьезный вред зрению. О том, почему важно носить защитные очки в холода, рассказала офтальмолог Шахло Махкамова в интервью aif.ru.
Как объяснила специалист, даже когда небо затянуто тучами, до 40 процентов ультрафиолетовых лучей все равно достигают поверхности земли. Ситуация усугубляется тем, что снежный покров действует как зеркало, эффективно отражая это излучение. В результате нагрузка на глаза возрастает в несколько раз по сравнению с обычным солнечным днем.
Врач предупредила, что такое интенсивное воздействие может спровоцировать роговичный синдром. Это состояние сопровождается неприятными симптомами: светобоязнью, сильным слезотечением и резкой болью в глазах. В самых тяжелых случаях можно получить ожог роговицы — так называемую «снежную слепоту».
При этом «Царьград» указал, что на обращенной к Земле стороне Солнца произошло редкое событие. Там впервые с 11 декабря 2021 года не видно ни одного пятна — даже самого маленького, звезда выглядит идеально гладкой.
Солнечные пятна представляют собой темные зоны, где скапливается магнитное поле и высвобождается энергия для вспышек. Их полное исчезновение — верный признак так называемого солнечного минимума, периода крайне низкой активности светила.