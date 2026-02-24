Россиянам рассказали, нужны ли солнцезащитные очки зимой

Многие ошибочно полагают, что солнечные очки — это исключительно летний аксессуар, однако зимой они нужны не меньше, а порой даже больше. Зимнее солнце коварно: оно не греет, но его лучи, отражаясь от снега, могут нанести серьезный вред зрению. О том, почему важно носить защитные очки в холода, рассказала офтальмолог Шахло Махкамова в интервью aif.ru.